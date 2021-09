WAC-CAYB, FUS-OCS, DHJ-AS FAR et RSB-HUSA: à quelle heure et sur quelle chaine?

Le Wydad de Casablanca brigue sa troisième victoire de suite face au Hassania d'Agadir.

Evoluant à domicile, le Wydad de Casablanca et le Difaa Hassani d’El Jadida ont le vent en poupe. Les deux clubs qui restent sur trois victoires en autant de matchs, ont la possibilité de rejoindre le Raja en tête du classement et continuer sur leur lancée. Quant à l’AS FAR, le FUS, la RSB et le HUSA, ils sont appelés à un sursaut d’orgueil.

Par Le360sport