Volley-ball: Accord de partenariat entre la FRMVB et son homologue israélienne

Rabat: Accord-cadre de coopération entre la FRMVB et l'IVA.

La Fédération royale marocaine de volley-ball et la Fédération israélienne de cette discipline (IVA) ont signé, mardi à Rabat, un accord-cadre de partenariat visant, notamment, à consolider la coopération sportive et l’échange d’expériences en matière d’encadrement et de formation.

Par Le360sport