Vidéos. Botola Pro Inwi: ce qu'il faut retenir de la 2e journée

Le Chabab de Mohammedia, l’Ittihad de Tanger et le Wydad de Casablanca ont confirmé leur bonne entame de la Botola Pro D1 Inwi, en signant une deuxième victoire de suite lors de la 2e journée, tandis que le Difaâ d'El Jadida et l’AS FAR sont à la recherche de leur premier point de la saison.

Par Le360sport