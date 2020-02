Vidéo. Un but, une passe décisive, El Arabi régale encore

Passeur sur le 1er but, Youssef El Arabi a aussi marqué le second hier pour l'Olympiakos face à Xanthi (3-1). Le club de Pirée conserve ainsi la tête du championnat grec avec 2 pts d'avance sur le PAOK Salonique, et le Marocain conforte sa place de meilleur buteur avec 15 réalisations.

Par Le360sport