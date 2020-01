Vidéo. Un bijou de Boufal élu "but de la décennie"

Le samedi 21 octobre 2017, Sofiane Boufal a inscrit un but d’anthologie face à West Brom Albion. Parti de son camp, il a dribblé tous les défenseurs adverses avant de donner le coup de grâce d’une frappe puissante et pleine de dextérité. Les fans des Saints l’ont élu "but de la décennie 2010".

Par Le360sport