Vidéo. Sport auto: Comment le circuit Moulay El Hassan résiste au Covid-19?

© Copyright : DR

Avec cette crise de Covid-19, le parc d'exposition du Circuit Moulay El Hassan de Marrakech dédie sa piste uniquement au karting, dans l'attente de la reprise des autres activités et événements, notamment le WTCR et la Formule E. Plus d'explications avec le directeur du circuit, Stéphane Roux.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Hajar Toufik