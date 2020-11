Vidéo. Rahimi réagit à sa première convocation chez les Lions!

Convoqué pour la première fois par Vahid Halilhodzic en équipe nationale après sa belle saison avec le Raja de Casablanca, Soufiane Rahimi s’est dit fier de rejoindre les Lions et espère se qualifier pour la CAN et la Coupe du Monde.

Par Le360sport