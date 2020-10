Vidéo. Première séance d’entraînement des Lions à Niamey

Les membres de l'équipe nationale des joueurs locaux se trouvent actuellement au Niger pour préparer leurs deux prochains amicaux: le 1er novembre contre le Mali et trois jours plus tard face au Niger. Tous sont focalisés et décidés à obtenir un résultat positif.

Par Le360sport