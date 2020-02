Vidéo. Oussama Idrissi marque le but de l'année

© Copyright : DR

Oussama Idrissi a inscrit un but extraordinaire hier soir en quart de finale de la Coupe des Pays-Bas contre NAC Breda. À la 65e minute, le Marocain a fait mouche d'une frappe lourde et flottante qui a terminé sa course dans la lucarne. Mais l'AZ Alkmaar s'est incliné sur son terrain (1-3).

Voir la vidéo sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport