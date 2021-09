Vidéo. Mondial de futsal: voici comment la Seleção s'est préparée pour les Lions de l'Atlas

La sélection portugaise de futsal lors de sa dernière séance d'entrainement avant d'affronter le Maroc.

Organisée et redoutable, la sélection portugaise s’est entraînée une dernière fois avant d’affronter le Maroc, ce dimanche 19 septembre à Klaipėda, sous l'œil avisé du sélectionneur Jorge Braz, pour l’ultime journée du groupe C de ce Mondial lituanien. Les champions d'Europe en titre paraissent unis et solidaires. Reportage.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport