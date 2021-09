Vidéo. Mondial de futsal: les Lions de l'Atlas peuvent avoir des regrets

Séquence du match Maroc-Thaïlande en Coupe du Monde de futsal 2021.



Le Maroc et la Thaïlande se sont séparés sur un match nul (1-1), lors du deuxième match du groupe C du Mondial 2021 de futsal. Les Lions de l’Atlas, deuxièmes avec 4 points, ont raté l’occasion de se qualifier pour le prochain tour. Avec un peu plus d'audace, les hommes de Hicham Dguig auraient pu l'emporter.

Par Le360sport