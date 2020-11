Vidéo. L’incroyable erreur de Ter Stegen qui crucifie le Barça

© Copyright : DR

Quelle erreur! Le gardien Marc-André ter Stegen, sorti à 35 mètres hors de ses cages, a offert un but tout cuit à Yannick Carrasco et à l'Atlético Madrid contre son FC Barcelone samedi en Liga, et a fait replonger le Barça dans ses cauchemars.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport