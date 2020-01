Vidéo. Ligue des Champions CAF: battue, la JSK Kabylie ouvre la voie des quarts au Raja

La JS Kabylie a perdu au Congo face à l'AS Vita Club (4-1) dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions. Du coup, le Raja, qui compte 3 points de plus que les Algériens et affronte l'EST, n'a besoin que d'un match nul lors des deux prochains matches pour atteindre les quarts de finale.

Par Le360sport