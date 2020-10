Vidéo. Ligue 1: Yunis Abdelhamid ne suffit pas contre Nayef Aguerd

Yunis Abdelhamid.

© Copyright : DR

Nul entre les Lions de l'Atlas, Yunis Abdelhamid et Nayef Aguerd, ce dimanche 4 octobre. Si le premier s'est offert un but, le second reste au sommet du classement de Ligue 1

Lire la suite de l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport