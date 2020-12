Vidéo. Liga: Suarez retrouve le chemin du but, l'Atlético reste leader

Luis Suarez a retrouvé le chemin du but après un mois et demi de disette avec un doublé qui a permis à l'Atletico Madrid de dominer le promu Elche 3-1 et de rester en tête de la Liga samedi lors de la 14e journée.

Par Le360sport