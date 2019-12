Vidéo. Les ultras Winners lancent un avertissement à Said Naciri

“Trop de cinéma et d’absurdité. Tiens ton rang ou prends tes cliques et tes claques”. En brandissant cette banderole, ce samedi 28 décembre, lors de la réception de Petro Atletico, les Winners pointent du doigt la gestion de Said Naciri et lui rappellent le sort d’Akram, son prédécesseur.