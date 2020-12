Vidéo. Leao (Milan AC) marque le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A

Six secondes seulement pour ouvrir la marque pour l'AC Milan contre Sassuolo: l'attaquant portugais Rafael Leao a inscrit dimanche le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A, faisant tomber un record de près de vingt ans.

Par Le360sport