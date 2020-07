Vidéo. Le Complexe Mohammed V se prépare pour accueillir le Raja et le Wydad

Le Complexe Mohammed V se prépare pour accueillir le Raja et le Wydad. Ce samedi matin, une opération de nettoyage et désinfection a été effectuée dans toutes les zones du stade. Elle vise à assurer la sécurité des joueurs, des arbitres et les personnes ayant droit à l'accès au sein de l'enceinte.

Par Hajar Toufik et Khadija Sabbar