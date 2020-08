Vidéo. L'AS FAR tenu en échec à domicile par le Mouloudia d'Oujda (1-1)

© Copyright : DR

L'AS FAR a été tenu en échec à domicile, dimanche soir, face au Mouloudia d'Oujda (1-1) en match comptant pour la 24e journée de la Botola Pro D1. Au terme de cette rencontre, le MCO se hisse à la 2e position ex aequo avec le WAC et la RSB, tandis que l'AS FAR grimpe à la 6e place.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport