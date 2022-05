Vidéo. L’AS FAR remporte la Coupe du Trône pour la douzième fois

12 ans plus tard... l'AS FAR remporte la 12e Coupe du Trône de son histoire, confortant son record. Les Militaires ont pris le dessus sur le Moghreb de Tétouan (3-0), ce samedi 14 mai, au Grand Stade d'Agadir. Le MAT jouait à 10 depuis la 5e minute et l'expulsion de l'attaquant Hamza Hannouri.

Par Le360sport