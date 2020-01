Vidéo. Laâyoune prête pour accueillir l’Afrique

Mobilisation générale à Laâyoune à quelques jours de la CAN 2020 de futsal. FRMF, comité d’organisation et autorités locales sont à pied d’oeuvre pour que le Maroc soit au rendez-vous de l’événement, avec des infrastructures, un accueil et une compétition de très haute qualité.

Par Le360sport