Vidéo. La réaction des Marocains de Lituanie après la victoire des Lions de l’Atlas

© Copyright : DR

Les Marocains présents à la Žalgirio Arena de Kaunas se sont réjouis de la large victoire des Lions de l’Atlas face aux Îles Salomon (6-0), ce lundi 13 septembre. Ils ne rêvent plus que du second tour et de voir les hommes de Hicham Dguig entrer dans l’histoire.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport