Vidéo. Harit et Boujellab bouteurs avec Schalke 04

L'international marocain Amine Harit.

Amine Harit et Nassim Boujellab ont inscrit un but chacun, ce samedi 5 septembre, lors de la victoire de Schalke 04 contre le Vfl Bochum (3-0). La saison 2020-2021 de Bundesliga doit commencer le 18 septembre et les Lions semblent prêts.

Par Le360sport