Vidéo. Galère: Abdellah Lahoua, de star de foot... à maçon

Abdellah Lahoua, ancienne star de foot, plombé par la poisse.

Il y a un plus de cinq ans, Abdellah Lahoua a quitté les pelouses marocaines, lui qui a porté les couleurs de plusieurs clubs, dont le Difaâ Hassani d'El Jadida, son club de coeur, l'AS FAR, la Renaissance de Berkane et finalement l'AS Salé. Voici ce qu'il est devenu aujourd'hui, et voici son cri de coeur.

Par Le360sport