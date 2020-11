Vidéo. France: Nayef Aguerd offre la victoire et la 3e place à Rennes

© Copyright : DR

L’international marocain Nayef Aguerd a marqué, ce samedi 31 octobre, son troisième but de la saison et permis à son équipe de s'imposer face à Brest (2-1) et de monter sur le podium de la Ligue 1.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport