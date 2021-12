Vidéo. Fouzi Lekjaa encourage les Lions de l’Atlas avant Maroc-Algérie

Le président de la fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a assisté au dernier entraînement des Lions de l’Atlas avant leur match face à l’Algérie, prévu ce samedi. Le patron de la FRMF a tenu un discours aux joueurs les encourageant à passer les quarts de finale et aller le plus loin possible dans cette Coupe arabe.

Par Le360sport