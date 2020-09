Vidéo. Encore un but du Lion de l'Atlas Nayef Aguerd

Nayef Aguerd sous les couleurs de Rennes.

Nayef Aguerd a marqué à nouveau sous les couleurs du Stade Rennais. Ce samedi, l'ancien fussiste a ouvert la marque face à Saint-Etienne à la 33e. Il signe donc son 2e but en 5 matchs officiels avec les Bretons et il s'agit de son 6e but en Ligue 1 (4 avec Dijon).

Par Le360sport