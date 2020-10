Vidéo. Coupe de la CAF: Berkane fête ses héros

La ville de Berkane a réservé, ce mardi 27 octobre, un accueil des plus chaleureux aux joueurs et différents staffs de la Renaissance sportive après la victoire en Coupe de la CAF. La caméra de Le360sport a immortalisé ces moments de joie et de liesse.

Par Mohammed Chellay