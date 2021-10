Vidéo. Cameroun 2021: le trophée de la CAN présenté aux Casaouis

Le trophée de la CAN 2021 débarque à Casablanca.

© Copyright : DR

A un peu plus de deux mois du début de la CAN 2021, le trophée de la plus prestigieuse des compétitions africaines fait son tour au niveau du continent. Ce lundi 25 octobre, les Casaouis ont découvert le trophée arrivé, hier dimanche, en provenance de la Tunisie.