Vidéo. Botola Pro Inwi: Premier point de la saison pour le DHJ

© Copyright : DR

Le match MAT-DHJ (2-2) a offert, ce dimanche 13 décembre, un beau chassé-croisé entre l'incontournable Tony Edjomariegwe (double penalty: 41e et 67e) et Abdelfattah Hadraf (37e et 55e), dans le cafre de la troisième journée du championnat national.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport