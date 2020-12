Vidéo. Botola Pro Inwi: Le Wydad assure contre Berrechid

© Copyright : DR

Le Wydad de Casablanca a arraché la victoire face au Youssoufia de Berrechid, ce dimanche 6 décembre, grâce à un contre son camp de Youssef Oukadi (23e minute), expulsé une demi-heure plus tard, et un but de Yahia Attiat Allah (77e).

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport