Vidéo. Botola: l’UMFP à la rescousse des joueurs sans club

Les joueurs de Botola Pro sans club sont pris en charge par l'Union marocaine des footballeurs professionnels (UMFP).

© Copyright : DR

Belle et louable initiative que celle entreprise par l'Union marocaine des footballeurs professionnels (UMFP) en faveur des joueurs de Botola Pro qui sont toujours sans club. Ces derniers bénéficient d’une prise en charge sur les plans technique et tactique. Reportage et témoignages.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport