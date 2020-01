Vidéo. Botola: le Raja domine l'IRT et monte sur le podium

© Copyright : DR

Grâce à des doublés de Ben Malango et de Mahmoud Benhalib, le Raja a écrasé l'Ittihad de Tanger (1-4) ce mercredi. Après ce large succès, les Verts grimpent au classement et deviennent 3e avec 20 points derrière la RSB et le WAC. L'IRT reste 14e (10 unités).

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport