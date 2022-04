Vidéo. Angleterre: le ramadan de Romain Saïss à Wolverhampton

Romain Saïss, capitaine des Lions de l'Atlas, sous le maillot de Wolverhampton

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss, observe le jeûne pendant le ramadan tout en pratiquant dans un championnat, sans doute le plus dur et le plus exigeant du monde. Et cela le réjouit.

