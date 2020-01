Vidéo. Amallah et Carcela offrent la victoire au Standard de Liège

Vendredi soir, le Standard de Liège a ramené une belle victoire de la pelouse de KV Mechelen (2-3) en championnat belge. Les Marocains Selim Amallah et Mehdi Carcela ont contribué à ce succès en marquant le premier et le second but des siens.

Par Le360sport