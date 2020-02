Vidéo. Abdelhamid et Alioui marquent, Reims s'impose à Angers

Samedi lors d' Angers-Stade de Reims (1-4) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, les Marocains Rachid Alioui et Yunis Abdelhamid se sont illustrés. Alioui a marqué l'unique but des siens (7e), Abdelhamid a pour sa part doublé la mise pour les rouges et blancs (62e).

Par Le360sport