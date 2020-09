Vers une course au titre élargie en Premier League?

La Premier League, championnat anglais de football.

© Copyright : DR

Après deux années de mano a mano entre Liverpool et Manchester City, la saison 2020/2021 qui débute samedi semble plus ouverte, Chelsea et Manchester United ayant peut-être enfin les armes pour jouer les trouble-fêtes.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport