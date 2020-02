Urgent. Officiel: Hakim Ziyech jouera à Chelsea la saison prochaine

Ziyech et l'Ajax c'est bientôt fini! Les anglais de Chelsea et leurs homologues néerlandais ont scellé un accord pour le transfert du Marocain qui rejoindra Londres et la Premier League l'été prochain. Détails.

Par Daoud Lasmar