Une première: la Botola en direct sur les réseaux sociaux

La SNRT diffuse la Botola en direct sur Facebook et Twitter.

© Copyright : DR

Kiosque360. Les nombreux fans de football se sont réjouis lundi de pouvoir suivre, grâce à la SNRT, la Botola et, surtout, le choc marquant la reprise de la Botola entre le Difaâ hassani d’El Jadida et le Raja de Casablanca, en direct sur Facebook et Twitter.

Par Ismail El Fassi