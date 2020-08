Un match déprogrammé après l'arrivée des équipes au stade

Grand stade de Marrakech.

© Copyright : DR

Kiosque360. Alors que les équipes du Kawkab de Marrakech et et le Chabab de Khénifra s’étaient présentées au grand stade de la ville ocre pour jouer un match de la 27e journée, elles apprennent deux heures plus tard que la rencontre était annulée. Récit d'une situation surréaliste.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Ismail El Fassi