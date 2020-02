Transféré à Chelsea, Hakim Ziyech devient le Marocain le plus cher de l'histoire

© Copyright : DR

En rejoignant Chelsea cet été pour 40 millions d'euros hors bonus, Hakim Ziyech va devenir le joueur marocain le plus cher de l'histoire, et entre dans le top 10 des transferts les plus onéreux des Blues. Détails.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport