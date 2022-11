Sondage. Qatar 2022: après sa victoire contre la Belgique, le Maroc va-t-il rééditer l’exploit de Mexico 1986?

Qatar 2022: après sa victoire contre la Belgique, le Maroc va-t-il rééditer l’exploit de Mexico 1986? Choix Oui Non Sans avis Oui 91% 91% Non 6% 6% Sans avis 3% 3%

Après leur victoire (2-0) le 27 novembre 2022 contre les Diables Rouges, les Lions de l’Atlas, qui ont su faire preuve d’un bel esprit de groupe et d’une excellente cohésion, sauront-ils à votre avis passer le cap du premier tour à la Coupe du monde au Qatar et donc rééditer, 36 ans plus tard, l’exploit de la Coupe du monde au Mexique, en 1986?