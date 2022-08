«Road to the World Cup», le tournoi national qui peut vous envoyer en Coupe du Monde

Vous voulez encourager les Lions de l’Atlas au Mondial Qatar 2022 ou les Lionnes de l’Atlas à la Coupe du Monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023? «Road to the World Cup», le tournoi lancé par la FRMF et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, est donc fait pour vous. Les détails.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid