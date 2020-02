Réunion d'urgence entre Naciri et ses joueurs avant le choc contre l'Étoile

© Copyright : DR

Avant de jouer l'ESS, ce samedi 29 février à domicile, les joueurs et staff du Wydad ont rendez-vous avec le président Said Naciri. L'heure est au ressaisissement.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport