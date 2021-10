Real Madrid: un échec nommé Eden Hazard

Eden Hazard, ailier belge du Real Madrid.

Kiosque360. Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n’a pas prouvé grand-chose et son départ est plus qu’envisageable. Pourtant, l’homme qui l’a découvert à Lille, Jean-Michel Vandamme, a un avis différent et estime que le Belge est toujours performant.

Par Ismail El Fassi