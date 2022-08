Real Madrid: Achraf Hakimi dans le Top 10 des ventes les plus chères de l’histoire du club

Achraf Hakimi et Cristiano Ronaldo sous les couleurs du Real Madrid.

© Copyright : DR

Achraf Hakimi fait partie, aux côtés de Cristiano Ronaldo et Di Maria, des joueurs ayant le plus rapporté au Real Madrid à leur transfert. Découvrez le dix ventes les plus rentables de l’histoire des Merengues.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport