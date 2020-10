Raja-RSB: Tarek Sektioui joue son maintien à Berkane

Tarik Sektioui, entraineur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB).

Kiosque360. Le choc entre le Raja et la Renaissance de Berkane, qui aura lieu dimanche sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V, s’annonce particulièrement décisif. Non seulement pou la course au titre, mais aussi pour l’entraîneur de Berkane, plus que jamais sur la sellette.

Par Ismail El Fassi