Raja: Aziz El Badraoui fouine dans la trésorerie des Verts

Aziz el badraoui, président du Raja de Casablanca.

Il semble que le coup de balai donné par Aziz El Badraoui dans les staffs techniques et les joueurs a atteint la trésorerie du club. Le nouveau président veut assainir le secteur comptable du Raja pour y voir plus clair. En nettoyant, on découvre parfois des surprises voire des irrégularités.

