VidéoA quelques jours du Mondial 2022, Hyundai a présenté une fresque collaborative géante regroupant les messages d’encouragement des Marocains à l’équipe nationale du Maroc. Une initiative à travers laquelle le constructeur automobile célèbre et encourage les Lions de l'Atlas.

A l’occasion de la Coupe du Monde Qatar 2022, Hyundai, Transporteur Officiel de l’Équipe Nationale, accompagne les joueurs de l’équipe du Maroc au Qatar, et souhaite porter la voix des supporters marocains avec elle. Ainsi, le 1er novembre, la fresque collaborative Hyundai pour l’Equipe Nationale marocaine de Football, a été dévoilée, en avant-première, à un très large public à Casablanca et dans le reste du pays, indique l'entreprise dans un communiqué.

Dans un esprit qui allie sport, art, culture et solidarité, Hyundai a lancé un concours pour collecter les meilleurs messages d’encouragements, partagés par des internautes pour les immortaliser dans une énorme œuvre street art, réalisée par l’artiste Hassan Fayz, ajoute la même source.

Après avoir reçu plus de 4.000 messages sur tous les canaux digitaux, 100 heureux gagnants ont été sélectionnés pour voir leurs messages affichés sur une fresque faite par les Marocains, pour les Marocains, qui sera déclinée en affichage aux quatre coins du Maroc.

Cette fresque, témoignage saisissant du soutien de la marque Hyundai et surtout des Marocains à notre équipe nationale de football, porte les messages d’encouragements et d’amour des fans marocains qui supportent, à travers leurs mots et pensées, la participation de l’équipe marocaine à l’un des rendez-vous les plus emblématiques du football dans le monde.

Pour porter ces messages encore plus loin, la campagne Coupe du Monde, initiée et réalisée par Hyundai, s'est dotée de sa propre équipe de choc, composée de cinq stars des réseaux sociaux: l’acteur et influenceur Rabii Skalli, les humoristes Yassar Lemghari, Loubna Jaouhari, Meryam Kadmiri, et l’arbitre, coach fitness et influenceur Chouaib Khoulili, en plus d’une star du Football, l’ex-joueur national Jaouad Zaïri.

La campagne portera sur plusieurs phases, jusqu’au lancement de la Coupe Du Monde, où nos six protagonistes supporteront l’équipe nationale en assistant aux matchs au Qatar, après avoir fait une tournée des showrooms au Maroc, où ils rencontreront leurs fans, indique le communiqué.