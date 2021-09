PSG-Man City et Milan-Atlético: à quelle heure et sur quelles chaînes?

Achraf Hakimi célèbre un but contre Metz, le 22 septembre 2021, entouré de Neymar et d'Angel Di Maria.

© Copyright : DR

PSG-City et Milan-Atlético... voici les plus belles affiches du soir en Ligue des Champions de l'UEFA. Voici l'heure du coup d'envoi de ces rencontres et les chaînes qui les diffuseront.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport